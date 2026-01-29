Новости

Благодаря поддержке РУСАЛа в Шелехове реализовали 3 социально важных проекта

Каждый из проектов начинался с идеи. Работники Иркутского алюминиевого завода обсудили свои предложения с коллективами образовательных учреждений. А потом вместе подготовили документы и заявились для участия в программе «Есть решение!».

По итогам регионального конкурса инициативных проектов, в школе №2 Шелехова приобрели световые фигуры, в школе №6 сделали красивый, уютный актовый зал, приобрели одежду для сцены и декорации. А в школе №5 была благоустроена территория – на пришкольном участке появились новые удобные дорожки и уличная мебель.

РУСАЛ оказал спонсорскую поддержку в размере 10% от необходимой суммы проектов. Основную сумму проект-победитель получил в виде гранта из регионального и местного бюджетов.

– Совместная работа с администрацией Шелеховского района, руководителями и коллективами школ создает для детей современные и красивые пространства для учебы, – Екатерина Видасьева, депутат думы Шелехова, сотрудница ИркАЗа.

Системная поддержка образования важна для будущего детей Шелехова.  РУСАЛ с основания компании Олегом Дерипаска показывает пример ответственной социальной политики и продолжает развитие Шелеховского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Турналог превзошел ожидания: собрано 5,5 млрд рублей 2025 год
S7 анонсировала амбициозный план увеличения пассажиропотока в Иркутской области до 3 млн человек
Пассажиропоток аэропорта Красноярск в 2025 году превысил 4,2 млн человек
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес