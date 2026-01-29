Благодаря поддержке РУСАЛа в Шелехове реализовали 3 социально важных проекта

Каждый из проектов начинался с идеи. Работники Иркутского алюминиевого завода обсудили свои предложения с коллективами образовательных учреждений. А потом вместе подготовили документы и заявились для участия в программе «Есть решение!».

По итогам регионального конкурса инициативных проектов, в школе №2 Шелехова приобрели световые фигуры, в школе №6 сделали красивый, уютный актовый зал, приобрели одежду для сцены и декорации. А в школе №5 была благоустроена территория – на пришкольном участке появились новые удобные дорожки и уличная мебель.

РУСАЛ оказал спонсорскую поддержку в размере 10% от необходимой суммы проектов. Основную сумму проект-победитель получил в виде гранта из регионального и местного бюджетов.

– Совместная работа с администрацией Шелеховского района, руководителями и коллективами школ создает для детей современные и красивые пространства для учебы, – Екатерина Видасьева, депутат думы Шелехова, сотрудница ИркАЗа.

Системная поддержка образования важна для будущего детей Шелехова. РУСАЛ с основания компании Олегом Дерипаска показывает пример ответственной социальной политики и продолжает развитие Шелеховского района.