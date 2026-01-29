Скорое снижение ставки НДС спрогнозировали в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: в США разбился самолет с россиянами на борту, скорое снижение ставки НДС спрогнозировали в РФ, названа среднемесячная зарплата врачей, а в Иркутской области мэра Тулунского района лишили поста. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Авиакатастрофа в США

29 января пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рейгана. После этого оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. Все находившиеся на борту самолета 64 человека, а также три военнослужащих в вертолете погибли. Среди жертв были 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, в том числе чемпионы мира в составе сборной России 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Заработок врачей

Озвучена среднемесячная зарплата врачей по итогам 2025 года. В системе ОМС она составила 147 тысяч рублей. Рост по сравнению с предыдущим годом оценивается на 12,1%. Зарплата среднего медицинского персонала в среднем составила 71 тысячу рублей, также отмечен рост на 12,7%. Младшего персонала – 60 тысяч рублей, рост оценили в 12,7%. Росту зарплат поспособствовало увеличение размера субвенции.

НДС снизится?

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России будет снижена в ближайшей перспективе. «Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС, я уверен, что это произойдет в довольно короткие сроки», – сказал депутат, отметив, что текущие изменения помогут реализовать социальные программы, выполнить задачи в сфере обороноспособности страны и поддержать приоритетные инвестиционные проекты.

Лишение поста

Полномочия мэра Тулунского района Иркутской области досрочно прекращены в связи с утратой доверия. Соответствующее решение принял Иркутский областной суд. Речь об Александре Тюкове. По данным прокуратуры региона, в 2022-2023 годах глава муниципального образования подписал документацию, на основании которой два его близких родственника получили денежные выплаты за счет бюджетных средств. Возник конфликт интересов, который чиновник никак не урегулировал, в связи с чем его сняли с должности.

Экстренная посадка

Рейс ZF-2578 Нячанг – Иркутск вынужденно сел в Ханое. Чтобы довести пассажиров до пункта назначения, авиакомпания AZUR air отправила резервный самолет во Вьетнам. Вчера он отправился за пассажирами, а минувшей ночью повез их в Приангарье: вылет состоялся в 23:25 по Москве. Утром транспорт прибыл в Иркутск. Судно, экстренно севшее в Ханое, осматривают технические специалисты.