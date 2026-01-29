«Выглядит не так пугающе» – инфляция замедлилась

Последние данные Росстата показали, что за период с 20 по 26 января 2026 года уровень роста потребительских цен упал до 0,19% после скачка до 0,45% на предыдущей неделе. Годовая инфляция также продемонстрировала позитивную динамику, снизившись до 6,43% против 6,46% неделей ранее. С начала месяца к 26 января потребительские цены выросли на 1,91%.

Такое замедление подтверждает ожидания экспертов, связывающих стабилизацию ценовой динамики с временным фактором повышения НДС с 20% до 22% с начала 2026 года. Первоначальное воздействие повышенного налога быстро ушло, и дальше рынок адаптировался к новым реалиям.

Аналитики провели сравнение: инфляция за январь 2026 года без учета последних пяти дней составила 1,91%, за январь 2025 года – 1,23%. «С учётом разового НДС выглядит не так пугающе», – отмечают эксперты.

Они подчеркивают, что если недельные данные совпадут с итогом января, то ЦБ нет смысла изменять траекторию движения ставки, то есть снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. — вполне логичный шаг. Ближайшее заседание по ключевой ставке запланировано на 13 февраля 2026 года.

Напомним, в середине декабря 2025 года Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., установив её на уровне 16%. Многие предполагали, что в условиях значительного снижения годовой инфляции, которая уже втрое уступает размеру ключевой ставки, целесообразно уменьшить её минимум на 1 п.п.. Тем не менее, комментарий регулятора по данному вопросу оставался достаточно осторожным, оставляя открытой возможность дальнейших шагов по смягчению кредитно-денежной политики. При этом ЦБ подчеркнул, что любые будущие изменения будут обусловлены стабильностью процесса замедления инфляции и динамикой инфляционных ожиданий населения.