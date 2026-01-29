Госдума обещает скорое снижение ставки НДС в России

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вскоре ожидается снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России. Данное заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

В начале 2026 года в России произошел переход к повышенной ставке НДС — 22%, взамен прежних 20%. Льготная ставка в 10% сохранилась для социально значимых товаров. Президент России Владимир Путин ранее назвал временное повышение НДС необходимым шагом для покрытия социальных нужд и укрепления обороны страны, передаёт РИА Новости.

«Судя по моим встречам с бизнесом, он (бизнес - ред.) понимает, что это решение вынужденное и это решение позволит нам решить социальные вопросы и вопросы обороноспособности и инвестиционного развития. Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС. Я уверен, что это произойдет в довольно короткий срок», – сказал Аксаков в эфире "России 24".

Аксаков убежден, что основной задачей сейчас остается помощь бизнесу в адаптации к новым правилам налогообложения и поддержании финансовой стабильности.