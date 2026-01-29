19% соискателей в Сибири оценили 2025 год как удачный для карьеры

Исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показало, как жители Сибирского федерального округа оценивают прошедший год в профессиональном плане. Согласно опросу, 19% соискателей в СФО считают, что 2025 год был для их карьеры более удачным, чем предыдущий, а 24% респондентов не заметили изменений в своей профессиональной ситуации.

Аналитики отмечают, что «наиболее позитивно 2025 год оценили специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR – 34% из них отметили улучшение карьерной ситуации». Выше среднего положительные отзывы также давали работники сфер добычи сырья, безопасности, управления персоналом и менеджмента.

При этом почти половина опрошенных (45%) столкнулась со сложностями при поиске работы чаще, чем годом ранее. Такие настроения преобладали среди специалистов по закупкам, в ИТ-сфере, а также в транспорте и логистике. Более половины (51%) соискателей заявили, что их должность и круг обязанностей в течение года оставались неизменными.

«Свыше 60% работодателей в прошлом году целенаправленно отбирали кандидатов по актуальным навыкам. В этом контексте решение о смене сферы или профессии – это вызов, требующий осознанной подготовки. При планировании профессионального перехода критически важно фокусироваться не только на получении узких специализированных знаний, но и на развитии гибких навыков. Адаптивность, умение быстро осваивать новые инструменты и цифровая грамотность перешли из разряда преимуществ в категорию обязательных базовых требований работодателей», – комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.