Реконструкцию Ершовского водозабора в Прианагрье начнут в 2026 году

В 2026 году стартует реконструкция и техническое перевооружение Ершовского водозабора – ключевого источника питьевой воды для Иркутска и Шелехова.

«Ершовский водозабор был введен в эксплуатацию более полувека назад. Это основной источник централизованного холодного водоснабжения для Иркутска и Шелехова. Конечно, столь внушительный срок эксплуатации, существенно возросшая численность населения, рост количества новых домов и учреждений требуют модернизации водозабора. У нас есть общая концепция поэтапной реконструкции отдельных сооружений всего водозаборного комплекса», – отметил губернатор Игорь Кобзев.

Сейчас проектно-сметная документация находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе. Заключение по ней ожидается в апреле 2026 года, после чего начнутся основные строительно-монтажные работы. В этом году планируется реконструкция так называемой «шелеховской» группы.

К работам подготовительного периода подрядчик уже приступил. Завершить реконструкцию этого этапа в соответствии с контрактом планируется до конца 2026 года.

Контракт на проектирование и строительно-монтажные работы заключили в конце 2025 года. Основной объем финансирования – свыше 857 млн рублей – выделен региону в виде казначейского инфраструктурного бюджетного кредита.


