Кредитная карта МИР «120 дней» Дальневосточного банка – в пятерке лидеров в 2025 году

Итоговая топ-подборка составлена на базе ежемесячных аналитических исследований сервиса в 2025 году, с учетом параметров кредиток в январе 2026 года. При составлении рейтинга сравнивались процентная ставка, длительность льготного периода, лимит кредитования, размер кешбэка в программах лояльности банка и у партнеров, минимальный обязательный платеж в льготный период и другие параметры.

Кредитная карта МИР «120 дней» Дальневосточного банка позволяет распоряжаться заемными деньгами без процентов в течение четырех месяцев. Это удобно и выгодно. Выпуск и обслуживание карты – бесплатно. За оплату покупок картой начисляется кешбэк 5% в двух категориях товаров и услуг на выбор и дополнительно 1% в прочих категориях.

Ознакомиться с подобной информацией о кредитной карте МИР «120 дней» и подать заявку на выпуск карты можно на сайте и в офисах Дальневосточного банка.

