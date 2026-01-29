Подвесные мосты на Ольхоне признали незаконными: их демонтируют

Подвесные мосты, установленные на мысе Саган-Хушун острова Ольхон в Иркутской области, признали незаконными. Проверку провели после сообщения о нарушениях при возведении объектов.

Фото: прокуратура Иркутской области

По данным региональной прокуратуры, в июле 2024 года работники организации, которую привлекло «Заповедное Прибайкалье», на земельном участке в границах объекта культурного наследия «Городище "Саган-Хушун"» установили подвесные мосты.

«Эти работы в нарушение требований закона не согласовывались с региональной службой по охране объектов культурного наследия, а также проведены в отсутствие предварительных проектных работ, направленных на обеспечение сохранности объекта археологического наследия», – пояснили в прокуратуре Приангарья.

«Заповедное Прибайкалье» оштрафовали на 300 тыс. рублей за административное правонарушение и обязали демонтировать мосты. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Повреждение объектов культурного наследия».

С критикой подвесных мостов и других развлечений на острове Ольхон, который является священным местом, общественность в Иркутской области выступала не единожды. Например, местное сообщество гидов отмечало, что такие объекты, как мосты, не соответствуют концепции места – символа спокойствия, уединения. «Они будоражат мозг, вырабатывается адреналин, будут крики над обрывами», – подчеркивали гиды. На Ольхон люди едут за дикостью, за первозданностью, потому подобные объекты недопустимы. Эксперты говорили, что из Ольхона пытаются сделать «мини-Сочи», что не по душе ни местным жителям, ни отдыхающим.