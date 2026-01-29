Шесть квест-комнат «Демоны молодости» открыли в Иркутской области

Шесть квест-комнат «Демоны молодости» создали в Иркутской области для профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде. Они представляют собой интерактивные пространства со сценарием, включающим прохождение испытаний и знакомство с последствиями, к которым может привести злоупотребление вредными привычками.

«В нашем регионе это уникальный формат работы с молодежью. Каждый квест – это отдельная история о том, как молодые люди усложняют свою жизнь употреблением запрещенных веществ. Захватывающий сюжет заставляет задумываться о главных жизненных ценностях и о своем будущем», – прокомментировала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Первая в регионе квест-комната «Демоны молодости» была открыта в 2021 году на базе центра профилактики социально-негативных явлений в Иркутске на Академической, 74. Она работает и в настоящее время, посетить ее могут подростки и молодые люди в возрасте от 14 лет. Запись на квест в Иркутске ведется через специальный чат-бот.

Сегодня квест-комнаты действуют также в Усолье-Сибирском на ул. Серегина, 16, в Зиме на ул. Меринова, 8 и Усть-Илимске на Усть-Илимском шоссе, 6. В Братске и Усть-Куте проходят работы по обновлению пространств, но в скором времени посетить их тоже смогут все желающие.

Посещение квестов для всех – бесплатное. Для бронирования времени необходимо предварительно связаться с администраторами.

Создание квест-комнат в регионе стало возможным благодаря реализации проектов, получивших поддержку конкурса «Росмолодежь.Гранты» в 2021-2025 годы. В прошлом году участниками квестов стали более 3,2 тыс. молодых людей.