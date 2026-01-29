Новости

Не попавшие под утильсбор б/у иномарки подорожали на 15%

Стоимость подержанных иномарок мощностью до 160 лошадиных сил, поставляемых в Россию преимущественно из Китая, выросла на 15%. По данным «Известий», продавцы в КНР проиндексировали цены на фоне резко возросшего спроса со стороны российских покупателей.

«Именно на эти машины сместился спрос после введения заградительного утильсбора на мощные иномарки в декабре 2025 года», – пояснил эксперт Роман Трофимов.

Рынок переориентировался на поставки малолитражных автомобилей немецких, японских и корейских марок из Китая, где выбор таких машин с левым рулем достаточно широк.

Например, цена на трехлетнюю Audi A3 в Китае за несколько месяцев выросла с 1,37–1,43 млн до 1,54–1,65 млн рублей. Поставщики отмечают, что стоимость доставки автомобиля «под ключ» увеличилась на 150–160 тыс. рублей. При этом, по данным «Автостата», импорт подержанных малолитражек из Китая по итогам 2025 года вырос в 3,5 раза.

Напомним, что с 1 декабря 2025 года в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Изменения затронули размер ставок, методику расчета и порядок уплаты. Коэффициент зависит от объема и мощности двигателя, а также от возраста автомобиля. С 1 января 2026 года утильсбор подвергся очередной индексации: сбор для автомобилей, ввозимых в коммерческих целях, увеличился в среднем на 20%.


