Как рождаются флагманы EXEED? Автопроизводитель продемонстрировал высокотехнологичное производство Интеллектуального завода №1 в Циндао

В рамках Международного клиентского саммита EXEED продемонстрировал работу Интеллектуального завода №1. Предприятие, основанное на принципах автоматизации, сетевого взаимодействия и экологичного производства, применяет передовые технологии, обеспечивающие уверенность EXEED в своих премиальных стандартах.

Интеллектуальный завод EXEED №1 в Циндао занимает площадь 830 000 кв. м, производственные и офисные помещения расположились на территории 550 тысяч кв. м. Общий объем инвестиций в проект – 4 млрд юаней, при этом ожидаемая годовая выручка – около 85 млрд юаней.

Фото предоставлено компанией

Завод сосредоточен на выпуске новинок бренда на высокопроизводительной платформе T2X, а также ключевых моделей на платформе T1X, включая флагманские автомобили EXEED. Производство отличается высокой эффективностью, низкими эксплуатационными затратами и премиальным качеством продукции.

Сварочный цех занимает площадь около 50 000 кв. м. Здесь на одной производственной линии организован выпуск восьми моделей на четырех платформах. Более 360 роботов Yaskawa и FANUC обеспечивают уникальный стандарт «4×100%» в ключевых производственных процессах: на 100% автоматическая сварка, на 100% реализованный контроль качества сварки в режиме реального времени, на 100% поддерживающиеся онлайн-проверки процессов и исключения дефектов и на 100% реализованная визуальная проверка нанесения клеевых соединений. Цех, построенный в соответствии со стандартами систем автоматизации Jaguar Land Rover, использует технологию цифровых двойников (виртуальных копий физических объектов) для обеспечения технологических зазоров менее 1 мм. От монтажа оборудования до выпуска первого автомобиля прошло всего три месяца, что является новым рекордом отрасли по скорости запуска производства.

Фото предоставлено компанией

Финальная сборка демонстрирует идеальную интеграцию гибкого производства и интеллектуального контроля EXEED. 164 роботизированные станции обеспечивают производственный ритм 60 JPH (Jobs Per Hour) – то есть выпуск 60 автомобилей в час. Процесс организован вокруг трёх основных зон – логистики, производства и тестирования – и построен по принципам бережливого производства для создания гибкой, автоматизированной и цифровой сборочной линии.

В логистической зоне 163 типа самоходных транспортных устройств (AGV) централизованно управляются единой системой, отслеживающей их положение в реальном времени. Тележки с электроприводом доставляют тяжелые компоненты, такие как сиденья, непосредственно к рабочим станциям, повышая эффективность логистики примерно на 20%. На линии реализованы автоматические процессы подбора материалов, контроля качества, установки сидений и колес. Только для реализации и контроля затяжки деталей используется 165 высокоточных инструментов, охватывающих 100% ключевых крепёжных точек автомобиля. Участок сборки колёс оснащён четырьмя японскими роботами FANUC, что обеспечивает полностью автоматическое бортирование шин на 14 интеллектуальных станциях. Для залива жидкостей, включая тормозную, охлаждающую, омывающую и хладагент кондиционера, применяется немецкое оборудование DURR, обеспечивающее высокую точность.

Фото предоставлено компанией

На прохождение полного цикла сборки – от первой станции до финального этапа – уходит 2,35 часа . После завершения процесса система визуального контроля на базе искусственного интеллекта проверяет 23 варианта комплектаций, сопоставляя их с эталонными изображениями. С конвейера сходят автомобили, полностью соответствующие стандартам качества. Все изображения проверки передаются по сети 5G на центральный сервер для обеспечения дистанционного контроля.

Интеллектуальный завод в Циндао стал важной вехой в развитии EXEED, подтвердив комплексную премиальную систему производства, основанную на прочном фундаменте материнской компании.

Фото предоставлено компанией

Весь модельный ряд EXEED и EXLANTIX представлен у официального дилера «EXEED ЦЕНТР ИРКУТ» на Трактовой.

Адрес: г. Иркутск, ул. О.Кошевого, 2/2

Телефон: +73952288988

Веб-сайт: https://irkut-exeed.ru/cars/exlantix-et/