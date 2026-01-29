Озвучена дата открытия ледовой переправы на Ольхон

В Иркутской области ведется обустройство ледовой переправы на остров Ольхон. Она является самой большой в регионе. Начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов в эфире телепрограммы «Вести-Иркутск» озвучил дату ее открытия.

По его информации, переправа откроется 12 февраля, протяженность составит 11 км. Она будет начинаться в поселке Куркут и протянется до залива Иркутская губа. Зимник является частью автомобильной дороги регионального значения Баяндай – Еланцы – Хужир.

Работы по обустройству переправы ведет Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.