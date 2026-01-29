Акции «Русала» в Гонконге вернулись к уровням начала спецоперации. Что это значит?

Акции «Русала» начали активно расти и вернулись к уровням начала СВО. Согласно сообщению газеты «Ведомости», акции компании на Гонконгской бирже закрылись на уровне 6,46 гонконгского доллара, а два дня назад доходили до отметки в 7 долларов — именно столько они стоили непосредственно перед началом военных действий в конце февраля 2022 года. С начала 2026 года стоимость акций на Гонконгской бирже увеличилась уже на 33,2%.

Фото https://pixabay.com/

Похожая картина наблюдается и на Московской бирже, где акции «Русала» показывают рост на 24,32% с начала года, закрывшись на уровне 42,2 рубля. При этом общее увеличение индекса Мосбиржи составило лишь незначительные 0,77%.

Тем не менее, акции «Русала» на российской биржевой площадке еще далеки от прежних высот. До начала спецоперации, в феврале 2022 года, они торговались в 2 раза выше, на уровнях около 80-90 рублей.

По оценкам экспертов, основным драйвером стремительного роста акций «Русала» послужило продолжающееся ралли цен на алюминий. Текущие цены превысили уровень $3 тыс. за тонну, что является трехлетним максимумом. Только за последние полгода цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) выросла примерно на 23% как в долларовой, так и в рублевой выражениях.

«Между тем, сами акции «Русала» заметно отстают от общего роста стоимости металла», — отмечают аналитики.

Кроме того, стоит отметить позитивное влияние роста капитализации компании «Норильский никель»: акции «Русала» получают дополнительную поддержку благодаря значительному росту бизнеса материнской структуры, в которой «Русалу» принадлежит около 26%. Акции «Норильского никеля» за тот же период подорожали почти на 40%.