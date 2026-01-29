Новости

Губернатор поделился планами по «Байкальской Слободе» и «Воротам Байкала» на 2026 год

Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел встречу, посвященную реализации туристических инвестпроектов. В ней принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, рассказавший о планах на 2026 по проектам «Байкальская Слобода» и «Ворота Байкала».

«По поручению президента мы работаем над созданием круглогодичных курортов по двум локациям – "Байкальская Слобода" в районе поселка Тальцы и особая экономическая зона "Ворота Байкала" в Байкальске. Сейчас по "Байкальской Слободе" из 71 запланированного до 2032 года мероприятия выполнено 29, по "Воротам Байкала" – выполнено 3 из 17», – отметил Кобзев.

Читайте также:

Озвучена дата открытия ледовой переправы на Ольхон
29 января 2026
Подвесные мосты на Ольхоне признали незаконными: их демонтируют
29 января 2026

В 2026 году по «Байкальской Слободе» планируется провести межевание и утвердить схемы земельных участков, заключить договоры на подключение к водоснабжению и водоотведению, осуществить проектирование подъездных дорог и завершить проект коллектора вдоль Байкальского тракта.

По «Воротам Байкала» в планах расширение территории ОЭЗ, строительство сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Предгорного района, реализация четвертого этап строительства улично‑дорожной сети, строительство сетей электроснабжения и теплоснабжения в Прибрежном и Предгорном районах.

«На совещании подчеркнул, что Иркутской области требуется поддержка Минтранса по дорожной сети и Минприроды по инженерной инфраструктуре. Проект непростой, но важный для Приангарья. Это новые рабочие места, развитие туризма и инфраструктуры. Сделаем все, чтобы он был реализован так, как задумано», – резюмировал Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Губернатор поделился планами по «Байкальской Слободе» и «Воротам Байкала» на 2026 год
Подвесные мосты на Ольхоне признали незаконными: их демонтируют
Гостиничный рынок в 2026 году вырастет на 10%
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес