Байкалкредобанк предлагает кредиты для МСП под поручительство Центра «Мой бизнес»

Байкалкредобанк запустил программу кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области с использованием гарантийной поддержки через поручительство регионального фонда. Программа реализуется совместно с Центром поддержки и развития предпринимательства Иркутской области «Мой бизнес» и предназначена для бизнеса, испытывающего сложности с предоставлением полного залогового покрытия.
«Мы все живем в эпоху перемен, необходимо меняться, адаптироваться к новым условиям в жизни и экономике. Для успешного ведения бизнеса в наше время требуются новые инструменты поддержки», – подчеркивают представители банка.
Если у бизнеса не хватает залогового покрытия на 100% от суммы кредита, достаточно предоставить в банк залоговое обеспечение на 30–50%. Остальная сумма обеспеченности (до 70%) предоставляется в виде поручительства от регионального фонда при согласовании условий сделки.
Все документы оформляются в режиме «одного окна».
