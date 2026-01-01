Новости

Байкалкредобанк предлагает кредиты для МСП под поручительство Центра «Мой бизнес»

Байкалкредобанк запустил программу кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области с использованием гарантийной поддержки через поручительство регионального фонда. Программа реализуется совместно с Центром поддержки и развития предпринимательства Иркутской области «Мой бизнес» и предназначена для бизнеса, испытывающего сложности с предоставлением полного залогового покрытия.

«Мы все живем в эпоху перемен, необходимо меняться, адаптироваться к новым условиям в жизни и экономике. Для успешного ведения бизнеса в наше время требуются новые инструменты поддержки», – подчеркивают представители банка.

Если у бизнеса не хватает залогового покрытия на 100% от суммы кредита, достаточно предоставить в банк залоговое обеспечение на 30–50%. Остальная сумма обеспеченности (до 70%) предоставляется в виде поручительства от регионального фонда при согласовании условий сделки.

Все документы оформляются в режиме «одного окна».

«Обращайтесь, мы подберем вам кредит согласно вашим целям и потребностям. Наши сотрудники с радостью проконсультируют вас», – сообщают в банке.

Звоните и приходите в ближайшее отделение Байкалкредобанка для консультации и оформления кредита:

  • г. Иркутск (3952) 20-30-05 (кредитный отдел) или (3952) 24-16-02 (приемная).
  • г. Усолье-Сибирское: (39543) 6-61-27
Реклама. Коммерческий Банк "Байкалкредобанк" (АО). Байкалкредобанк erid:2VfnxxvWfUM

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Губернатор поделился планами по «Байкальской Слободе» и «Воротам Байкала» на 2026 год
Гостиничный рынок в 2026 году вырастет на 10%
S7 анонсировала амбициозный план увеличения пассажиропотока в Иркутской области до 3 млн человек
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес