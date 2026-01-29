Пенсионеры старше 80 лет начнут получать повышенную двойную выплату с февраля 2026 года

С 1 февраля 2026 года россияне, достигшие 80-летнего возраста, начнут получать повышенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии по старости. После индексации, проведенной с 1 января, ее размер для этой категории пенсионеров установлен на уровне 19 169,38 рубля. Об этом пишет ТАСС.

«Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19 169,38 рублей», – пояснила доцент кафедры трудового права МГЮА Мария Акатнова. Она отметила, что удвоение базовой выплаты для граждан этого возраста предусмотрено действующим законодательством.

Повышение стало возможным после того, как с 1 января 2026 года размер базовой фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости был проиндексирован на 7,6% и составил 9 584,69 рубля. Пенсионерам старше 80 лет также полагается доплата за уход, размер которой с начала года увеличен до 1 413,86 рубля.

Удвоенную выплату в Иркутской области получат более 58 тыс. пенсионеров. В южной зоне региона сумма достигает 17 815,40 рублей, а в северной – 23 160,02 рубля.