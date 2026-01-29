Альфа-Банк запустил ИИ-технологию «глубокого исследования» для бизнес-аналитики

Альфа Банк интегрировал в платформу генеративного искусственного интеллекта AlfaGen функцию «Глубинное исследование» (Deep Research). Это цифровой аналитик, способный самостоятельно планировать, собирать, проверять и структурировать информацию из множества источников. Результатом работы системы становится структурированный аналитический документ.

Преимущество решения — в продолжительности обработки запроса (15–20 минут), что позволяет анализировать существенно большие объемы данных, применять многоуровневую проверку достоверности и формировать более обоснованные заключения. Внутреннее тестирование против мировых аналогов показало, что система уже в первой версии демонстрирует более чёткую методологию, строгую проверку данных и удобную структуру отчётов.

«Запуск Deep Research в AlfaGen — это переход от модели „ИИ как инструмента ответа“ к концепции „ИИ как инструмента мышления“. Мы создаём не просто чат бота, а цифрового коллегу аналитика, который берёт на себя трудоемкую работу по сбору и первичной обработке разрозненных данных. Это ускоряет принятие решений, повышает качество наших продуктов и экономит дни работы аналитиков», — отметил Святослав Соловьев, директор по ИИ в IT Альфа-Банка.>

Система построена на передовом технологическом стеке: мощная языковая модель GPT-OSS-120B для логического мышления, фреймворк LangGraph для управления многоэтапным процессом анализа, Yandex Search API для поиска актуальных данных на русском языке и технология Jina.ai для точного сбора информации. Безопасность обеспечивает Kaspersky Private Security Network.

Платформа AlfaGen уже служит основой для ряда ИИ решений банка. Во первых, это внутренние ассистенты, которые помогают сотрудникам автоматизировать рутинные процессы и ускорять разработку. Во вторых, клиентские помощники, способные вести диалог, задавать уточняющие вопросы, проявлять эмпатию и предлагать персонализированные решения с учётом индивидуальных данных пользователя.

Первыми функцию опробуют внутренние команды банка — для анализа рынков, конкурентов и трендов. В перспективе эта технология станет мощным инструментом для бизнес-клиентов, которым нужна быстрая и глубокая аналитика.