Почему переплата по кредиту не повод от него отказываться

«Открываете расчёты, и взгляд сразу цепляется за сумму переплаты по кредиту. Кажется, что кредит автоматически невыгоден. Но переплата сама по себе не значит, что кредит — плохое решение. Переплата — это плата за возможность решить задачу сейчас, а не откладывать её на долгие годы. Важно не то, есть ли переплата по кредиту, а то, насколько она вам подходит», — подчёркивают эксперты Солид-Банка.

Преимущества предложений Солид-Банка:

- фиксированная процентная ставка, неизменяемая в течение всего периода выплаты;

- чёткий график платежей без неприятных сюрпризов;

- выбор подходящего срока, позволяющего установить комфортный для вашего бюджета ежемесячный платёж;

- возможность досрочного погашения без начисления штрафов, что уменьшает общую переплату.

Совет экспертов банка: «Оценивайте переплату не по сравнению с изначальной стоимостью товара, а с учётом альтернативных вариантов. Сколько времени потребуется, чтобы накопить нужную сумму? Чего вы лишитесь за этот период? Порой ожидание обойдётся дороже самих процентов. Кредит — это инструмент, который полезен, если условия прозрачны и нагрузка приемлема».

Кредит может оказаться разумным выбором, если:

- поставленная цель важна и хорошо продумана;

- ежемесячный платёж вписывается в рамки комфортного уровня расходов;

- у вас остаются свободные денежные резервы («финансовый запас прочности»);

- вы внимательно изучили условия договора и приняли взвешенное решение, а не руководствуетесь импульсами эмоций.

Узнать подробней обо всех условиях кредита и рассчитать предварительные платежи можно всего за пару минут, без подачи заявок и юридических обязательств. Телефоны справочной службы Солид-Банка: 8 800 775 56 06.