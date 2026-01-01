Как ставить финансовые цели, чтобы не забросить их позже?

Чаще всего финансовые цели забрасываются потому, что они оказываются неудобными. Специалисты Солид Банка поделились советами, как превратить их в достижимые и работающие.

1. Сначала определите зачем, потом решите сколько

Цели типа «накопить миллион рублей» могут быстро надоесть. Гораздо эффективнее сформулировать цель так: «Накопить, чтобы избежать займов в экстренных ситуациях». Определив значимость цели, легче перевести её в денежный эквивалент и сроки достижения.

2. Лучше реалистичные цели, чем амбициозные

Если удаётся отложить по 5 тысяч рублей каждый месяц, цель собрать 50 тысяч вполне достижима. Ставить целью 300 тысяч, имея такую скорость сбережений, приведет к разочарованию уже спустя пару месяцев. Маленькие, но реально выполнимые цели гораздо предпочтительнее больших, но несбыточных.

3. Цели должны укладываться в бюджет

Когда остаток после обязательных расходов приходится искать в конце месяца, достижение цели маловероятно. Первым делом выделяйте необходимые траты, затем фиксируйте регулярную сумму на цель, остальное распределяйте свободно.

4. Средства на цели неприкасаемы

Средства, отложенные на финансовую цель, должны храниться отдельно от остальных денег. Отличным вариантом станет открытие специального счета, например, накопительного счёта: там ежедневно начисляют проценты, сумма растёт, но деньги остаются доступными в случае необходимости.

5. Главное — постоянство, а не совершенство

Пропуск месяца или снижение суммы не страшны. Главное — продолжать двигаться вперёд постепенно.

6. Вы вправе изменить свою цель

Финансовые цели — вещь гибкая. Можно пересмотреть их или отказаться вовсе. Хуже всего — полное отсутствие целевых установок.

«Правильная финансовая цель должна вдохновлять, но одновременно соответствовать вашему образу жизни и общей финансовой стратегии», — заключают эксперты Солид Банка.

