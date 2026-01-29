Студенты лучших вузов России выбирают Альфа-Банк

Альфа-Банк занял первое место в номинации «Лучшие из лучших» в рейтинге лучших работодателей для студентов, подготовленном консалтинговой компанией FutureToday.

Студенты высоко оценили, в том числе, Альфа-Будущее — масштабную программу развития студентов и университетов по всей стране. Проект даёт возможность студентам развивать профессиональные компетенции и получать практические знания. Только в 2025 году почти 2000 студентов прошли различные программы практик и стажировок, при этом 65-70% из них остались после в штате.

«Банки и финтех — отличная стартовая площадка для молодых ребят без опыта. У нас открыто много вакансий на начальные позиции — в клиентском сервисе, фронт-офисе, кол-центрах, операционных и бэк-офисных командах, а также в стажёрских и джуниор-треках в ИТ, аналитике и маркетинге. Мы рады, когда к нам приходят молодые амбициозные люди», — поделился Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

FutureToday — агрегатор стажировок и лидерских программ для студентов и выпускников. Компания проводит масштабные опросы молодых специалистов для изучения их карьерных ожиданий и предпочтений. В этом году в опросе приняло участие 156 570 студентов из 68 топовых вузов страны.