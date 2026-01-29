Новости

Альфа-Банк и ÖMANKÖ представили лимитированные дизайны банковских карт

Альфа-Банк объявляет о запуске новых дизайнов гравировок для банковских карт, созданных совместно с московским творческим объединением ÖMANKÖ. Теперь клиенты банка могут оформить карту с одним из трёх лимитированных дизайнов: «Мöсква», No Money и со стилизованным логотипом Ö.

Дизайн «Мöсква» вдохновлён культовой фотографией Питера Линдберга для Vogue 1990 года — снимком женщины на фоне Кремля. Образ переосмыслен командой ÖMANKÖ и адаптирован для формата гравировки. No Money — ироничный слоган, который стал узнаваемым элементом визуального языка проекта. Третий вариант — минималистичный логотип Ö, отражающий эстетику и подход ÖMANKÖ к дизайну. Все гравировки наносятся на карты с помощью высокоточного гравера, что позволяет сохранить чёткость изображения и проработку деталей.

Коллаборация стала продолжением партнёрства Альфа-Банка с ÖMANKÖ — проектом, который вырос из независимого медиа о моде в креативное объединение и бренд. Сегодня ÖMANKÖ работает с крупнейшими международными компаниями и формирует вокруг себя активное комьюнити.

Новые гравировки в коллаборации с ÖMANKÖ отражают этот подход и расширяют линейку дизайнерских решений Альфа-Банка. Владельцам лимитированных карт с новым дизайном доступен кэшбэк до 30% в категориях и до 100% в «барабане», а также скидка на услуги связи Альфа-Мобайл. Стоимость выпуска карты составляет 99 рублей, обслуживание — бесплатное.

Оформить карту с гравировкой от ÖMANKÖ и Альфа-Банка можно на сайте банка.

