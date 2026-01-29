Альфа-Банк возглавил рэнкинг операторов информационных систем ЦФА за 2025 год

По результатам 2025 года Альфа-Банк занял первое место в рэнкингах Cbonds, посвящённых российскому рынку цифровых финансовых активов (ЦФА). Банк работает на этом рынке через крупнейшую российскую платформу ЦФА «А-Токен».

По данным Cbonds, Альфа-Банк возглавил рэнкинг операторов информационных систем по количеству размещений, выпустив 915 ЦФА и опередив ближайших конкурентов из топ-3 в 3,5 и 7 раз. Суммарный объём выпущенных ЦФА составил 362,4 млрд руб., что более чем в два раза превысило показатель второго места и обеспечило банку лидерство в рэнкинге по объему размещений.

Альфа-Банк также лидирует в сегменте ЦФА со сроком погашения от одного года и более. Их объем составил 35,6 млрд руб. по сравнению с 18,7 млрд руб. и 13,7 млрд руб. у ближайших конкурентов. Кроме того, банк возглавил рэнкинг эмитентов ЦФА: он провел 717 выпусков на 313,3 млрд руб., заняв долю рынка 29,77%.

«2025 год показал, что рынок цифровых финансовых активов вступил в фазу высокой конкуренции. Появилось много сильных игроков, и борьба за доверие клиентов стала по-настоящему серьёзной. В 2026 году нас ждут ещё более масштабные трансформации. Эти вызовы делают рынок зрелым, формируют лучшие продукты и лучший сервис. Сохранять лидерство становится сложнее, но именно в такой среде и определяется, кто действительно является лидером», — говорит директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон.