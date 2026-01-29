Альфа-Банк впервые провел сделку по продаже корпоративного долга страховой компании

Альфа-Банк завершил первую в России сделку субучастия в банковском кредите совместно со страховой компанией «АльфаСтрахование». До этого страховые компании не имели возможности участвовать в кредитных программах российских заемщиков. Сделка подразумевает продажу «АльфаСтрахованию» части кредита крупного корпоративного клиента Альфа-Банка на сумму 5 млрд рублей.

Новый механизм основан на предусмотренном законодательством Соглашении о финансировании участия в кредите (СФУК). Он позволяет страховой компании приобретать субучастие в уже выданных банком кредитах, открывая доступ к новым инвестиционным возможностям. Альфа-Банк и «АльфаСтрахование» проработали структуру сделки в диалоге с Банком России.

Данный формат высвобождает часть капитала и кредитных лимитов, что дает Альфа-Банку возможность расширять портфель и заключать новые сделки с клиентами на условиях, соответствующих их интересам. При этом банк сохраняет статус прямого кредитора, благодаря чему клиент не ощущает никаких изменений в обслуживании.

«Механизм позволяет эффективно управлять кредитным портфелем и оперативно продавать риск. Масштабирование такого формата поможет распределять финансовые ресурсы более гибко. Сделка открывает новый путь для сотрудничества банков и страховых компаний и может стать стандартом для финансового рынка. Мы ожидаем, что это сформирует новый класс участников корпоративного финансирования и даст российским компаниям дополнительные ресурсы для инвестиций в крупные проекты», — сказала начальник управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-Банка Анна Бакулина.

«Мы рассматриваем участие в сделке как возможность расширить линейку инвестиционных инструментов, доступных страховщику. Инвестирование в качественные банковские кредиты способствует диверсификации портфеля и внедрению более гибких решений в управлении активами. Новый инструмент открывает дополнительные перспективы для развития сотрудничества с банками», — отметил директор департамента управления активами «АльфаСтрахование» Александр Байдаков.