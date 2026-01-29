Юрист предупредил о «стоп-словах», за которые могут заблокировать банковский перевод

При осуществлении переводов с карты на карту через банковские приложения пользователям следует внимательно относиться к комментариям для получателя. Юрист Александр Хаминский пояснил агентству «Прайм», что автоматизированные системы банков анализируют эти сообщения в рамках исполнения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий», – отметил Александр Хаминский. Он подчеркнул, что текущие счета физических лиц предназначены для операций, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Сегодня все российские банки обязаны следовать закону о противодействии легализации доходов, и система автоматически проверяет поле «сообщение получателю». Чтобы минимизировать риски случайной блокировки операции по подозрению в ведении бизнеса через личный счет, эксперт рекомендует по возможности вообще не заполнять это поле.

Ранее стало известно, что более половины аудиторских компаний сообщают регуляторам менее чем о 50% подозрительных операций клиентов. Лишь 10% аудиторских компаний сообщают почти о всех подозрительных операциях (больше 88%). Вместе с тем Росфинмониторинг указывает на большой поток уведомлений по формально подозрительным операциям клиентов. Ранее ведомство предложило аудиторам анализировать необычную активность и отправлять сообщения только в случае выявления реальных нарушений 115-ФЗ.