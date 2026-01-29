Новости

Трамп готовится сделать заявление из Белого дома на фоне напряжённости вокруг Ирана

Дональд Трамп планирует выступить с важным заявлением 29 января. Согласно официальному расписанию президента США, речь состоится в 4:30 утра по восточному стандартному времени (00:30 мск 30 января). Заявление будет сделано из Овального кабинета Белого дома, сообщает газета "Ведомости".

Ранее, вечером 29 января, Трамп примет участие в двух мероприятиях: сначала проведёт закрытый брифинг по вопросам разведки в 18:00 мск, а затем в 19:00 мск состоится встреча с членами своего кабинета министров.

Сообщение телеканала CNN со ссылкой на анонимные источники предполагает, что администрация Трампа изучает возможность нанесения масштабного военного удара по территории Ирана. Причиной этому являются неудачные переговоры между Соединёнными Штатами и Ираном относительно ограничений иранской ядерной программы и разработки баллистических ракет.

Кроме того, авианосная ударная группа Военно-морских сил США «Авраам Линкольн» 26 января вошла в воды Индийского океана и движется ближе к границам Ирана. Группа сможет обеспечить поддержку возможных операций, как наступательных, так и оборонительных, направленных на защиту союзных государств региона от вероятных действий Ирана.


