Водитель перевернувшегося на Байкале УАЗа ездил без прав

В Ольхонском районе Иркутской области на льду озера Байкал произошло происшествие, повлекшее гибель человека. По информации прокуратуры Иркутской области, в местности Маломорец опрокинулся автомобиль УАЗ, в салоне которого находилась туристка, скончавшаяся в результате инцидента.

«41-летний водитель допрошен в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Установлено, что у него нет водительского удостоверения и он никогда его не получал. Подозреваемый задержан», – сообщили в СК России по Иркутской области.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что женщина приехала в регион на отдых из Китая. Всего в салоне находилось 10 туристов, все – иностранные граждане.


