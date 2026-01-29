Второй этап обучения стартовал в Инженерной школе ИНК

Второй этап обучения стартовал в Инженерной школе Иркутской нефтяной компании (ИНК). В 2026 году участниками проекта стали 598 сотрудников.

Особое внимание в новом учебном цикле уделяется подготовке мета-инженеров – создателей комплексных решений, работающих на стыке технологий для достижения стратегических целей компании.

Стратегия Школы строится на синтезе базового, продвинутого и мета-инженерного направлений. Запуск трека для мета-инженеров направлен на формирование специалистов нового типа, сочетающих глубинную экспертизу с кросс-функциональностью и системным мышлением. Их задача – не только решать текущие производственные задачи, но и инициировать прорывные технологические проекты.

– Мы целенаправленно развиваем инженерные компетенции как основу для технологического лидерства. Результаты Школы — оптимизация стоимости добычи и переработки УВС, изменение технологических и организационных процессов — подтверждают правильность выбранного пути. Мы делаем ставку и на мета-инженеров — специалистов, которые будут строить комплексные решения на стыке дисциплин. Это инвестиции в следующее поколение технологических лидеров ИНК, — отметил управляющий директор по производству – главный инженер Руслан Салихов.

Инженерная школа ИНК – корпоративная программа развития технических компетенций, запущенная в 2024 году. Цель – подготовка высококлассных инженеров и мета-инженеров для повышения операционной эффективности, внедрения инноваций и развития экспертных сообществ в рамках стратегических задач компании.

Программа Школы, рассчитанная на срок от полутора до двух лет, сочетает онлайн-форматы и очные сессии с ведущими экспертами. Она охватывает семь ключевых направлений: технологи, механики, специалисты по автоматизации, энергетике, метрологии, геологии и трубопроводчики.

Напомним, в прошлом году 95 сотрудников уже получили сертификаты о повышении квалификации. Участниками проекта было подано 383 инициативы по оптимизации процессов, а экономический эффект от реализованных идей превысил 230 млн рублей. Около 30% выпускников и текущих участников уже получили горизонтальный или вертикальный карьерный рост. Все обучающиеся включены в кадровый резерв ИНК.