Основной этап капремонта аэродрома в Усть-Куте планируют провести летом 2026 года

Капитальный ремонт аэродрома в городе Усть-Куте Иркутской области планируется провести в 2026 году. Решение о проведении основных работ в рамках ближайшего строительного сезона было принято на совещании под руководством губернатора региона Игоря Кобзева.

«Рассчитываем, что основные работы выполнят во время строительного сезона этого года», — заявил Игорь Кобзев. Он также отметил, что вопрос прорабатывался совместно с Иркутской нефтяной компанией и Росавиацией.

Проектная документация, получившая положительное заключение Главгосэкспертизы, предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной 2000 метров, рулежных дорожек, перрона и мест стоянки воздушных судов. Общая площадь обновляемых покрытий составит 152,7 тысячи квадратных метров. Работы будут финансироваться из федерального бюджета, а заказчиком выступает «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».