Каждый второй иркутянин регулярно проходит чекапы

Профилактика и ранняя диагностика заболеваний становятся частью повседневной заботы о здоровье. Каждый второй житель Иркутска (50%) проходит чекапы регулярно — это на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее, показало исследование СберСтрахования.

В целом по России наибольшую приверженность регулярным комплексным обследованиям демонстрируют жители Махачкалы (71%), Тольятти (67%) и Оренбурга (66%). В этом вопросе они заметно ответственнее обитателей других, особенно более крупных, городов, где показатели ниже. Большинство россиян проходят диспансеризацию и чекапы бесплатно — по программе ОМС или в рамках ДМС. За собственный счёт это делают 12% опрошенных.

Помимо комплексных исследований организма у людей также есть возможность в любой момент прийти на консультацию к врачу. Половина иркутян записываются на приём в случае болезни (50%) или для профилактики ухудшений состояния (24%). Однако каждый пятый (25%) всё ещё предпочитает самолечение, а к специалисту обращается только в крайнем случае. Например, с травмой или подозрением на серьёзные проблемы со здоровьем.

При этом зачастую люди откладывают профилактические осмотры и начало лечения из-за страха. Большинство россиян признались, что боятся некоторых медицинских манипуляций (73%). Чаще всего это связано с потенциальной болезненностью процедур (71%) и тревогой из-за возможного диагноза (19%).