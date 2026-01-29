Застройщиков в Иркутске предложили обязать бесплатно выделять помещения под соцобъекты

Вопрос нехватки медицинских кадров подняли в Иркутске в рамках депутатских слушаний, состоявшихся накануне. Для решения проблемы председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев предложил администрации города разработать нормативный документ, который инициирует безвозмездную передачу жилых и нежилых помещений муниципалитету от застройщиков при строительстве домов.

«Такая практика уже существует в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Крыму и Краснодарском крае. Предлагаю этот опыт тщательно изучить. В моем понимании, мы еще не скоро добьемся необходимого финансирования не только на объекты здравоохранения. А 1% от строящегося жилья – это капля в море и застройщики этого не почувствуют. В год вводится около 200-300 тысяч кв. м. жилья – это три тысячи кв. метров на помещения, в которых смогут располагаться фельдшерские пункты, отделения школ искусств, гуманитарные центры, поддерживающие участников СВО и их семьи», – прокомментировал Евгений Стекачев.

Кроме того, квартиры можно было бы предоставлять для проживания медицинским специалистам – это бы позволило молодым сотрудникам решить жилищный вопрос, привлечь кадры из других регионов.

Инициативу обсудят в марте 2026 года на депутатских слушаниях.