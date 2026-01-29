Новости

156 человек в Бодайбо остались без тепла в морозы: ответственных лиц наказали

В конце декабря из-за выхода из строя одного из котлов и неисправности редуктора подачи топлива жители города Бодайбо Иркутской области остались без тепла. Температурный режим в квартирах был ниже нормативных показателей. Ответственных лиц привлекли к ответственности.

Прокуратура проверила исполнение жилищно-коммунального законодательства. По ее итогам руководителю теплоснабжающей организации и главе муниципального образования были внесены представления.

После прокурорского вмешательства 156 жителям города произведен перерасчет платы за отопление на сумму более 53 тыс. рублей. Четыре должностных лица, включая руководителя теплоснабжающей организации, привлечены к дисциплинарной ответственности.


