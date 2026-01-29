Новости

Разбитую плитку заменят в 130-м квартале Иркутска

Плитку на территории 130-го квартале Иркутска приведут в порядок уже в этом году. На то, что покрытие пришло в негодность, не раз обращали внимание местные жители.

«Летом этого года запланирована частичная перекладка плиточного покрытия. Будет заменено 700 квадратных метров плитки от памятника Бабру в сторону ТРК "Модный квартал"», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Покрытие в 130-м квартале было уложено в 2011 году при создании зоны исторической застройки в городе. Образование повреждений власти связывают с высокими нагрузками при интенсивной эксплуатации территории, неблагоприятной погодой и естественным износом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Губернатор поделился планами по «Байкальской Слободе» и «Воротам Байкала» на 2026 год
Гостиничный рынок в 2026 году вырастет на 10%
S7 анонсировала амбициозный план увеличения пассажиропотока в Иркутской области до 3 млн человек
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес