Разбитую плитку заменят в 130-м квартале Иркутска

Плитку на территории 130-го квартале Иркутска приведут в порядок уже в этом году. На то, что покрытие пришло в негодность, не раз обращали внимание местные жители.

«Летом этого года запланирована частичная перекладка плиточного покрытия. Будет заменено 700 квадратных метров плитки от памятника Бабру в сторону ТРК "Модный квартал"», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Покрытие в 130-м квартале было уложено в 2011 году при создании зоны исторической застройки в городе. Образование повреждений власти связывают с высокими нагрузками при интенсивной эксплуатации территории, неблагоприятной погодой и естественным износом.