Минфин готовит ограничение на вывоз золота гражданами РФ

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев объявил о подготовке законопроекта, согласно которому гражданам России планируется ограничить право вывоза золотых слитков весом от 100 граммов за пределы страны. По словам чиновника, документ уже прошел межведомственное согласование и передан правительству для дальнейшего рассмотрения, сообщает РИА Новости.

Подобные меры связаны с ростом числа попыток незаконного вывоза драгоценного металла. За прошедший год было заведено семь уголовных и пятнадцать административных дел, касающихся контрабанды золота. Если инициатива получит одобрение правительства, то она станет частью комплексной системы мер по регулированию обращения золота внутри страны. Помимо Министерства финансов, работу над законопроектом ведут Центральный Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Ранее предполагалось ввести ограничения, аналогичные существующему порогу для вывоза наличной иностранной валюты и ценных бумаг — в размере десяти тысяч долларов. Но авторы инициативы решили перейти к установлению лимита именно по весу слитков.



По мнению представителей Минфина, такая мера призвана защитить внутренний рынок золота и предотвратить возможные злоупотребления. Ожидается, что решение вопроса ускорится, поскольку проект получил поддержку ключевых ведомств и согласован с профильными органами власти.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России впервые предложила ввести ограничения на вывоз физическими лицами золота ещё в 2023 году. Причиной стало резкое увеличение количества сомнительных сделок с покупкой драгоценных металлов, зафиксированное Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом). Согласно официальным данным, в тот период российские граждане приобрели десятки тонн золота, значительная доля которого впоследствии оказалась за пределами страны.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отмечал летом предыдущего года, что беспрепятственный вывоз золота из России способствовал формированию выгодной схемы: приобретение драгметалла за рубли и последующая продажа за валюту за границей.