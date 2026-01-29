Новости

«М.Видео» начал продавать мебель, акции взлетели на 4%

Сегодня на фоне роста российского фондового рынка одними из лидеров роста стали акции ретейлера «М.Видео», подорожавшие на 4% до 83 руб. за бумагу.

– «М.Видео» сегодня сообщил о начале продаж мебели на своём маркетплейсе, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – В основном, как сообщает эмитент, на маркетплейсе будут продаваться товары нетехнического направления, пользующиеся высоким потребительским спросом. Также эмитент не исключает, что часть продаваемой мебели может присутствовать и в формате некоторых действующих оффлайновых магазинов сети, торгующих обычно бытовой техникой и электроникой. В настоящее время на маркетплейсе «М.Видео» представлено более 30 тыс. товаров в категории «Мебель».

Ретейлер уже охватывает разные сценарии покупательских предпочтений – от обустройства квартиры или дома до оптимизации рабочего пространства. Продажи мебели онлайн, а также совмещение покупок в онлайн и оффлайн-форматах являются весьма перспективными направлениями для роста доходов компании и улучшения её финансового состояния.

– Мы считаем, что развитие новых бизнесов в структуре компании со временем позволит сократить её долговую нагрузку. В то же время средства на развитие нового бизнеса компания, видимо, сможет привлечь благодаря проходящим дополнительным эмиссиям акций и докапитализации компании её акционерами. Примечательно, что для развития новой бизнес-модели «М.Видео» не понадобился иностранный инвестор, возможный приход которого в капитал эмитента был предметом обсуждений на фондовом рынке в конце 2025 года, то есть компания уже доказала, что может самостоятельно инвестировать в собственное развитие и продолжать успешную деятельность на российском рынке непродовольственных товаров, – резюмирует Наталья Мильчакова,


/ Сибирское Информационное Агентство /
