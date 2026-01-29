Правительство повысит социальные выплаты на 5,6% с 1 февраля

С 1 февраля размер более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 5,6%, говорится в сообщении правительства РФ.

Будут проиндексированы в том числе:

— ежемесячные денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, Героев России, Героев Труда и лицам с инвалидностью всех трёх групп;

— компенсации по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами детства I группы, а также дополнительные виды выплат семьям с детьми;

— увеличение размера материнского капитала до 729 тыс. рублей при рождении первого ребёнка и до 963,2 тыс. рублей при рождении второго и последующих детей (увеличение относится как к новым сертификатам, так и остаткам неизрасходованных средств);

— единовременное пособие при рождении ребёнка возрастёт до суммы примерно 28,5 тыс. рублей;

— женщины, которым присвоено звание «Мать-героиня», получат единовременно сумму в размере 76,5 тыс. рублей.

Михаил Мишустин подчеркнул, что данная мера предусмотрена ежегодным распоряжением Президента и направлена на поддержку большого круга граждан, включая семьи с детьми, ветеранов военных конфликтов, инвалидов и героев труда.



«Процесс индексации пройдёт автоматически, подачи заявок не потребуется, выплата будет произведена по обычному расписанию», – уточнили в правительстве.