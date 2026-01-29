Роспотребнадзор требует 1,1 млрд рублей с фирмы за ущерб почвам в Свирске

Росприроднадзор по Иркутской области направил иск в Арбитражный суд региона с требованием взыскать с ООО «Гарант» 1,1 млрд рублей за ущерб почвам. Известно, что компания незаконно разместила отходы на земельном участке на Железнодорожной улице в Свирске.

«Истцом с привлечением специалистов проведено выездное обследование в указанном районе, в ходе которого установлено, что на прилегающей к полигону ТБО территории размещены строительные и твердые коммунальные отходы, общая площадь размещения отходов за границами полигона ТКО составила 14 930,327 кв. м.», – сообщает пресс-служба суда.

По результатам испытаний проб почв в местах предполагаемого загрязнения установлено превышение концентрации загрязняющих веществ – мышьяка, свинца, ртути, нитратов и других. Размер вреда оценили в 1,1 млрд рублей. Поскольку компания добровольно его не возместила, было направлено обращение в суд.

Ответчик, в свою очередь, заявил, что не осуществлял загрязнение почв за пределами земельного участка, переданного в аренду. Кроме того, загрязнения имеются и в почвах, где не проводились работы, не складировались отходы – они остались от предыдущего предприятия, которое здесь функционировало. По данным мэрии Свирска, представители которой также присутствовали на заседании, навалы отходов производства и потребления на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, отсутствуют.

Определением суда рассмотрение дела отложено.