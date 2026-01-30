Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 января: 12 971,5801 руб/1 г золота и 275,7000/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 12 971,5801 руб.
- 1 грамм серебра - 275,7000 руб.
- 1 грамм платины - 6 528,6201 руб.
- 1 грамм палладия - 4 922,7402 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 553,9696 р. (4,46%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1400 р. (0,78%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,7802 р. (0,47%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 67,7498 р. (1,40%).