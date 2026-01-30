Новости

Девять профессий остаются дефицитными на рынке труда Иркутской области в 2026 году

Рынок труда Иркутской области сохраняет общий здоровый баланс, однако в ряде отраслей сохраняется дефицит квалифицированных специалистов. Согласно данным hh, в регионе насчитывается девять профессий, где число активных резюме недостаточно для удовлетворения спроса работодателей.

Средний уровень конкуренции за работу в Иркутской области в 2025 году составил 6,9 резюме на вакансию, что соответствует здоровому балансу спроса и предложения на рынке труда (4,0 – 7,9 резюме на вакансию). В целом по Сибирскому ФО значения индекса ниже – 6,5 резюме на вакансию.

В большинстве профессий в Иркутской области проблема дефицита кадров преодолена – индекс соотношения числа активных резюме к активным вакансиям выше четырех.

Однако, девять специальностей остаются в зоне дефицита: врачи (1,5 резюме на вакансию), электромонтажники (2), повара, пекари, кондитеры (2,1), монтажники (2,5), токари (2,8), дворники (3), агенты по недвижимости (3,1), инженеры ПНР, слесари (по 3,4).


