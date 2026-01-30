Трамп заявил о приостановке российских ударов по Украине после его просьбы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия уже приостановила удары по Украине после его личного обращения к президенту Владимиру Путину. Об этом Трамп сообщил во время мероприятия в Овальном кабинете, передаёт РБК.

«Россия уже некоторое время не ведёт обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды», — отметил он.

Ранее Трамп рассказал, что призвал Путина прекратить удары на неделю из-за сильных морозов, которые в начале февраля могут достигать до минус 27 градусов в некоторых регионах Украины. По словам американского лидера, Путин согласился на эту паузу.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на соблюдение «энергетического перемирия», о котором говорил Трамп. «Спасибо, Президент Трамп! Команды обсуждали это в Эмиратах. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны», — написал Зеленский в соцсети Х.

Однако Москва пока не подтверждала факт «энергетического перемирия», а в Киеве не получали официальных сигналов от России и не уверены, что пауза в ударах действительно наступит.

Напомним, на 1 февраля запланирован следующий этап переговоров между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Он пройдёт в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Предыдущие переговоры прошли 23–24 января в трёхстороннем формате. Впервые Россия и Украина напрямую обсудили мирный план в закрытой дипломатической резиденции Каср аш-Шати в ОАЭ, месте, предназначенном для особо важных встреч.