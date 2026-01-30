Трамп заявил, что конфликт на Украине близок к завершению

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине после переговоров в Абу-Даби. По его словам, соглашения о гарантиях безопасности и процветании Украины практически готовы, передаёт РБК. Также был достигнут большой успех в обсуждении территориального вопроса между Россией и Украиной

Уиткофф выступил с заявлением на собрании кабинета министров в Белом доме, подчеркнув, что это самый значительный прогресс за все четыре года конфликта.

Президент США Дональд Трамп на том же собрании заверил, что конфликт на Украине близок к завершению, отметив вклад Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера. Он также сообщил, что предложил Владимиру Путину недельную паузу в ударах по Украине, на что российский лидер согласился.

Переговоры между США, Россией и Украиной прошли 23–24 января в Абу-Даби. Главной и самой сложной темой стал территориальный вопрос. Кроме того, обсуждались другие аспекты мирного урегулирования. По итогам встречи Уиткофф охарактеризовал переговоры как очень конструктивные. Следующий раунд запланирован на 1 февраля в том же месте.