Цены пошли вверх: четверть крупных компаний подняла расценки в январе

Согласно данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), четверть крупных предприятий, участвующих в опросе, приняли решение поднять цены в январе текущего года. Это связано с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% с начала 2026 года, передаёт газета "Ведомости".

Рост цен обусловлен значительным ухудшением оценок показателя «цены закупки»: две трети участников опроса отметили рост закупочных цен. Для сравнения, в предыдущем месяце этот показатель составлял лишь половину голосов.

Хотя цены продолжают расти, их влияние на общий уровень инфляции остается умеренным. Согласно последним данным Росстата, за период с 20 по 26 января 2026 года прирост потребительских цен составил всего 0,19%, тогда как на предыдущей неделе он достигал 0,45%. Годовую инфляцию тоже отмечена положительная динамика: она опустилась до уровня 6,43% после прежнего значения в 6,46%. С начала месяца к 26 января потребительские цены выросли на 1,91%.

Такое замедление подтверждает ожидания экспертов, связывающих стабилизацию ценовой динамики с временным фактором повышения НДС с 20% до 22% с начала 2026 года.

Специалисты сопоставили цифры: инфляция за январь 2026 года без учета последних пяти дней составила 1,91%, за январь 2025 года – 1,23%. «С учётом разового НДС выглядит не так пугающе», – отмечают эксперты.

Эти изменения будут учтены Центральным банком России при принятии решения относительно ключевой ставки. Если недельные показатели останутся стабильными, существует высокая вероятность снижения ставки на заседании 13 февраля 2026 года, утверждают эксперты.