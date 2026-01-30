Новости

«Дочка» Шереметьево стала владельцем Домодедово

Компания «Перспектива», принадлежащая аэропорту Шереметьево, выиграла аукцион по продаже группы Домодедово, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиационной отрасли. Итоги аукциона официально подтвердят в пятницу, 30 января.

Начальная цена лота на аукционе составляла 132,3 млрд рублей, но вследствие последовательных понижающих шагов была уменьшена ровно наполовину, остановившись на отметке 66,1 млрд рублей.

Минтранс удовлетворен итогами продажи аэропорта «Домодедово». В ведомстве ожидают, что смена владельца позволит решить существующие проблемы с инфраструктурой аэроузла, передаёт Интерфак со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представитель министерства подчеркнул сложность текущего положения аэропорта, обозначив наличие значительной задолженности и необходимость серьезных вложений для восстановления нормальной работы и формирования эффективной программы дальнейшего развития. По его словам, министерство надеется, что новые собственники смогут оперативно устранить накопленные инфраструктурные недостатки.

Первоначально продажа активов аэропорта не состоялась из-за недостаточного количества заявок. Кроме того, эксперты указывали, что стоимость аэропорта завышена, учитывая текущие кредитные обязательства Домодедово. В повторном конкурсе участвовали два конкурента — аэропорты Шереметьево и Внуково. Последний решил отказаться от участия, сочтя начальную цену завышенной.

Таким образом, победителем конкурса стало ООО «Перспектива», дочернее предприятие аэропорта Шереметьево.


