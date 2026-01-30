Денежная масса России в 2025 году увеличилась на 10,6%

Денежная масса России увеличилась на 10,6% в 2025 году, согласно информации Центрального банка РФ.

Регулятор объясняет замедление прироста в декабре более плавным расходованием бюджета в течение года и отсутствием традиционного резкого всплеска государственных трат, характерного для декабря предыдущих лет. Дополнительным фактором, повлиявшим на динамику денежной массы, стали низкие темпы корпоративного кредитования в конце года.

Центральный банк обращает внимание на заметный рост остатков на рублевых вкладах и счетах населения в декабре. Причиной послужили авансы по социальным выплатам, традиционные выплаты зарплат и премий, а также привлекательность краткосрочных депозитов благодаря привлекательным ставкам. Вместе с тем долгосрочные вклады продолжали сокращаться третий месяц подряд.

Подытоживая, Банк России подчеркивает, что доля наличных денег в обороте оставалась низкой, близко к историческим минимумам.