Два миллиона звонков приняли операторы «Иркутскэнергосбыта» в 2025 году

За минувший год на номер 8-800-100-9-777 поступило 2 155 775 звонков. Каждый из них – это чья-то проблема или вопрос, который решили операторы контакт-центра «Иркутскэнергосбыта».

Самыми популярными темами стали вопросы по расчетам за энергоресурсы (37%) и аварийным отключениям (32% обращений) и чуть меньше (25%) интересовались данными по учету энергии – все, что так ил иначе связано с работой счетчиков.

В среднем разговор со специалистом длился 3 минуты 40 секунд. Этого времени достаточно, чтобы в полной мере уделить внимание клиенту и дать исчерпывающие разъяснения по любому вопросу.

В компании активно развивают сервисы-помощники, чтобы сибиряки не тратили лишнее время в ожидании ответа на типовые запросы: голосовой помощник взял часть работы на себя и помог 706 995 раз просто принять показания счетчиков. Это быстро и удобно, особенно в пиковый период передачи показаний приборов учета.

Новинка 2025 года – видеоконсультант.

Теперь по вопросам дистанционных сервисов, например, по настройке личного кабинета или мобильного приложения, можно пообщаться с оператором лицом к лицу через видео. Сервис только набирает обороты, но им уже воспользовались более 1 тысячи раз.

«Наша главная задача – дать клиенту ответ максимально быстро и удобным для него способом. Будь то обычный звонок, голосовой помощник или видеоконсультация: мы делаем все возможное, чтобы путь к решению вопроса был как можно короче. Мы продолжаем внедрять новые технологии, чтобы экономить время людей, и делаем акцент на подготовке наших операторов – они окажут помощь даже в самых сложных ситуациях», – комментирует Людмила Черкасова, руководитель Единого энергетического информационно-справочного центра.