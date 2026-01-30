Россиян призвали в срочном порядке отказаться от Visa и Mastercard: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США ввели чрезвычайное положение из-за «угрозы от Кубы», россиян призвали отказаться от Visa и Mastercard, банки начали внедрять функцию «закрыть доступ к деньгам», а в Иркутске застройщиков хотят обязать бесплатно выделять жилье муниципалитету под соцобъекты. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

ЧП в США

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей, по его словам, от Кубы. «Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, признаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов <...> и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», – говорится в тексте указа Трампа.

Отказ от Visa и Mastercard

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили призвала отказаться от банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, поскольку они сильнее подвержены атакам мошенников: 1 января у них закончился срок действия сертификатов безопасности. «Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки. Главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных», – отметила эксперт.

Новая функция безопасности

Защищать от мошенников клиентов продолжают и банки, начавшие внедрять новые функции. Например, Сбербанк в интерфейсе своего приложения теперь предупреждает о подозрительном звонке и рекомендует положить трубку. При входе в приложение после звонка от неизвестного абонента можно воспользоваться кнопкой «закрыть доступ к деньгам», которая позволяет дополнительно защитить средства.

Бесплатные площади

Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев предложил администрации города разработать нормативный документ, который инициирует безвозмездную передачу жилых и нежилых помещений муниципалитету от застройщиков при строительстве домов. «1% от строящегося жилья – это капля в море, и застройщики этого не почувствуют. В год вводится около 200-300 тысяч кв. м. жилья – это три тысячи кв. метров на помещения, в которых смогут располагаться фельдшерские пункты, отделения школ искусств, гуманитарные центры, поддерживающие участников СВО и их семьи», – отметил спикер.

Перерасчет за тепло

В ситуацию со снижением температурных показателей ниже нормативов в квартирах жителей Бодайбо вмешалась прокуратура. В конце декабря из-за выхода из строя одного из котлов и неисправности редуктора подачи топлива 156 человек оказались в холодных квартирах. Надзорное ведомство добилось перерасчета платы за отопление, а также привлечения к ответственности виновных лиц.