Евросоюз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег

Европейская комиссия обновила список стран, которые рассматриваются как представляющие повышенные риски для финансовой системы ЕС. Согласно опубликованному решению, в этот перечень, состоящий из 26 юрисдикций, включены Российская Федерация, Боливия и Британские Виргинские острова.

В сообщении на сайте комиссии отмечается, что «идентификация стран с высоким уровнем риска необходима для защиты финансовой системы ЕС и надлежащего функционирования внутреннего рынка». Подчеркивается, что в отобранных странах, по мнению ЕС, имеются стратегические недостатки в системах противодействия легализации преступных доходов.

Решение наделяет финансовые институты Евросоюза правом применять к операциям с указанными странами усиленные меры проверки клиентов и транзакций.


