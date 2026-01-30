Маркетплейсы выстроят по росту

Белый дом в рамках настройки регулирования маркетплейсов, сервисов заказа еды и такси, поиска исполнителей услуг утвердил критерии для признания таких платформ посредническими и включения в соответствующий реестр. В перечень попадут платформы со среднесуточной аудиторией не менее 100 тыс. человек, а также с объемом сделок за год от 50 млрд руб. или наличием минимум 10 тыс. продавцов. Таким способом власти отделят крупнейшие сервисы от небольших нишевых платформ, которые смогут развиваться в более щадящем режиме менее пристального госрегулирования.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении дополнительных, количественных критериев для включения цифровых посреднических платформ (маркетплейсы, сервисы заказа еды и такси, поиска исполнителей услуг и т. п.) в соответствующий реестр, который будет вести Минэкономики. Основные критерии (платформа должна предоставлять техническую возможность для размещения предложения о товаре или услуге, для заключения сделки и осуществления оплаты) уже содержатся в законе о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года. Этот закон, напомним, описал основные понятия и порядок работы новой отрасли. В нем, в частности, определены обязанности и ответственность маркетплейсов и продавцов перед покупателем за товар и услуги.

Принятое постановление устанавливает, что для включения в реестр среднесуточное количество пользователей цифровой площадки должно составлять не менее 100 тыс. человек в среднем за предшествующий год. Также надо соответствовать еще одному из двух критериев: не менее 10 тыс. партнеров должны совершить через платформу как минимум одну сделку за год, либо совокупная стоимость сделок на этот период должна составлять более 50 млрд руб. В отношении иностранных платформ предусмотрено соответствие лишь критерию по количеству пользователей. Но после включения в реестр у них возникнет обязанность по «приземлению», включая обязательное создание представительства в России. Срок действия принятого постановления — с 1 октября 2026 года по 1 октября 2032 года.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” пояснили, что задача реестра — учет крупнейших посреднических цифровых платформ и дополнительные критерии как раз указывают на масштаб их деятельности.

«Мы начинаем с наиболее подготовленных крупных посреднических цифровых платформ, с которыми уже ведем активную подготовительную работу, включая адаптацию IT-систем и бизнес-процессов к вступлению норм в силу с 1 октября этого года»,— рассказал “Ъ” директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономики Владимир Волошин. По его словам, установленная планка позволяет не обременять допрасходами множество небольших нишевых платформ, которые смогут развиваться в более щадящем режиме и у которых будет запас времени для комфортной подготовки одновременно с ростом масштаба бизнеса.

Венера Петрова