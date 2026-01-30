Антон Силуанов оценил покупку Домодедово как перспективную инвестицию

Покупка аэропорта Домодедово авиакомпанией Шереметьево открывает перспективы значительного расширения её инфраструктуры и предоставления более качественных услуг пассажирам. Такое мнение выразил министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя недавнюю сделку по приобретению Домодедово, сообщает ТАСС.

По словам министра, приобретение активов обеспечивает покупателю хорошую основу для будущего развития и является важной частью стратегических планов авиакомпании.

Силуанов также добавил, что наличие у аэропорта Шереметьево профессионального опыта управления авиаузлами и обязательство по дальнейшему развитию Домодедова стали обязательными требованиями при заключении сделки по продаже аэропорта.

При этом цена сделки составила около 66 миллиардов рублей, что удовлетворяет обе стороны процесса продажи. Сделка прошла в рамках программы приватизации федерального имущества, утверждённой правительством РФ.

Кроме того, подчёркнуто, что интеграция обоих аэропортов приведёт к повышению стандартов обслуживания пассажиров и создаст дополнительные удобства для жителей столицы и туристов.

"Мы уверены, что вскоре пассажиры почувствуют позитивные перемены в качестве услуг аэропорта Домодедово", — подчеркнул Силуанов.

Компания «Перспектива», принадлежащая аэропорту Шереметьево, выиграла аукцион по продаже группы Домодедово, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиационной отрасли. Итоги аукциона официально подтвердят в пятницу, 30 января. Начальная цена лота на аукционе составляла 132,3 млрд рублей, но вследствие последовательных понижающих шагов была уменьшена ровно наполовину, остановившись на отметке 66,1 млрд рублей.