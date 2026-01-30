«Эта история не про то, что дешево купил и быстро заработал» – эксперты о покупке Домодедово

Эксперты оценивают покупку аэропорта Домодедово не как источник быстрого дохода, а как важный стратегический актив, направленный на достижение синергетического эффекта в перспективе, сообщает РБК.

Управляющий партнер консалтинговой фирмы Loio&Fin Валерия Панасенко выразила уверенность, что аэропорт привлечёт именно стратегических инвесторов, готовых вкладывать средства в будущее развитие, а не финансистов, рассчитывающих на быструю выгоду.

«Если смотреть на Домодедово сугубо как на финансовый актив, то эта история совершенно не про то, что дешево купил и быстро заработал. Речь вообще идет об одном из крупнейших аэропортов с готовой инфраструктурой, то есть со стабильным пассажиропотоком. Его экономическая реальность — она совершенно гораздо сложнее», — добавила Панасенко.

По мнению эксперта, переход к положительной рентабельности аэропорта возможен лишь через несколько лет и требует серьёзных управленческих преобразований и вложений капитала. Важнейшим препятствием для окупаемости выступает значительная задолженность предприятия, которую Панасенко назвала основной причиной заинтересованности в активе преимущественно опытных инвесторов.

С мнением коллег солидарен председатель совета директоров консалтинговой компании «Аудит Груп» Борис Любошиц. Он утверждает, что наибольшую пользу Домодедово принесёт владельцу, обладающему достаточными компетенциями для эффективной интеграции и оперативного контроля над подобным крупным предприятием. Для успешного завершения сделки необходимы чёткое понимание рисков и способность правильно оценить последствия каждого шага.

Компания «Перспектива», принадлежащая аэропорту Шереметьево, выиграла аукцион по продаже группы Домодедово, сообщает "Коммерсант". Итоги аукциона официально подтвердят в пятницу, 30 января. Начальная цена лота на аукционе составляла 132,3 млрд рублей, но вследствие последовательных понижающих шагов была уменьшена ровно наполовину, остановившись на отметке 66,1 млрд рублей.

Первоначально продажа активов аэропорта не состоялась из-за недостаточного количества заявок. Кроме того, эксперты указывали, что стоимость аэропорта завышена, учитывая текущие кредитные обязательства Домодедово. По состоянию на конец первого полугодия 2025 года общая сумма обязательств аэропорта составила примерно 70 млрд рублей, включающая рублевый эквивалент в объеме 34 млрд рублей и валютные обязательства ( $450 млн). Эти данные содержатся в аудированном отчете независимой консалтинговой фирмы «Асьенда Инвестментс Лимитед», связанной с основным юридическим лицом аэропорта. Доклад фиксирует ежегодные расходы на обслуживание кредитов в размере около 8 млрд рублей, ожидаемый доход по стандартам МСФО на уровне максимум 30 млрд рублей (падение на 11% по сравнению с показателем 2023 года), убытки — порядка 10 млрд рублей (рост убытков составил +47%).

В повторном конкурсе участвовали два конкурента — аэропорты Шереметьево и Внуково. Последний решил отказаться от участия, сочтя начальную цену завышенной.