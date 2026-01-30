Памятник юному Леониду Гайдаю установят на улице Урицкого в Иркутске

В Иркутске готовят к открытию музей, посвященный жизни и творчеству кинорежиссера Леонида Гайдая. Рядом с ним планируют разместить памятник талантливому земляку, сообщает «Гайдай Центр».

«Иркутяне и гости нашего города <...> не задумываются о том, что Гайдай далеко не всегда был признанным мэтром отечественного кино. Когда-то ведь он был простым худощавым пареньком из Глазково, который бегал по тем же самым улицам, по которым сейчас ходим и мы с вами. <...> Юный Леня Гайдай обожал ходить в кинотеатры, <...> но семейный бюджет Гайдаев не позволял так баловать младшего сына, ему давали лишь 20 копеек на один сеанс. И тогда Леня после окончания сеанса ложился между рядами кресел, чтобы остаться незамеченным для билетера, а как только начинался новый сеанс, он поднимался. <...> Именно эта история легла в основу идеи для скульптуры «"Леня Гайдай в кинотеатре"», – рассказал руководитель «Гайдай Центра» Юрий Яшников.

Скульптура будет представлять собой композицию, которая состоит из двух рядов старинных кинотеатральных кресел, между которыми стоит подросток и с восторгом смотрит вперед – на киноэкран. В качестве скульптора, который реализует проект, был приглашен автор памятника Гайдаю возле цирка – Александр Миронов.

Чтобы оценить, как скульптура будет смотреться на месте будущей установки, минувшим летом коллектив «Гайдай Центра» провел натурный эксперимент. Для этого актера Александра Карпенко загримировали под бронзовое изваяние и «установили» на центральной пешеходной улице. После этого идея размещения памятника была одобрена мэрией.

Установкой скульптуры авторский коллектив планирует заняться уже после открытия музея.